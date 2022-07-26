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Глава МИД РФ Лавров: Россия уделит повышенное внимание развитию отношений с Африкой

Лавров:Москва будет развивать отношения с Африкой на фоне затухания западного направления

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду заявил, что в новой редакции Концепции внешней политики России на фоне затухания западного направления Москва уделит повышенное внимание развитию отношений с африканскими странами, сообщает ТАСС.

«Могу смело сказать, что роль Африканского континента в концепции нашей внешней политики будет повышена, причем существенно повышена. Это произошло бы независимо от того, что происходит на западном направлении, а западное направление само себя отменяет», — отметил глава МИД РФ.

По ходу пресс-конференции Лавров также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, так как, по его словам, «боевые действия заканчиваются за переговорным столом». По его словам, Москва согласилась на переговоры, когда на ранней стадии специальной военной операции на этом настояла украинская сторона, но западные государства запретили украинцам договариваться с Москвой.

Ранее Лавров встретился с президентом Уганды Мусевени в Энтеббе.

Министр иностранных дел России прибыл в Уганду 25 июля, где провел короткую встречу с главой МИД страны Сэмом Кутесой. Уганда стала третьей африканской страной, которую министр посещает в рамках большого африканского турне.

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