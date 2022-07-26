И. о. премьер-министра Финляндии Линден призвал ужесточить правила выдачи виз россиянам

Исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE заявил, что его страна должна ужесточить политику выдачи виз российским гражданам, сообщает РИА «Новости».

По его словам, финский МИД готов рассмотреть этот вопрос, но сейчас глава кабмина Финляндии Санна Марин, как и многие другие министры правительства, находится в отпуске. Линден признался, что лично он выступает за ужесточение визовой политики.

«В Финляндии люди удивляются, почему русские приезжают сюда, как и раньше, несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну, хотя это, вероятно, не вина этих отдельных людей. Я не могу сказать, когда будет принято решение», — подытожил Линден.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ предпримет ответные шаги в случае лишения россиян шенгенской визы. По его словам, в данных обстоятельствах сложно исключать каких-то действий со стороны Евросоюза.