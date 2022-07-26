Великобритания ввела санкции против главы Минюста РФ и пяти российских губернаторов

Великобритания расширила санкционный список в отношении Российской Федерации и республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Так, санкции введены в отношении губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской областей. Также в список попал Министр юстиции Константин Чуйченко.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главы правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики Владислава Кузнецова.

21 июля стало известно, что Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российских угля и угольной продукции, а также нефти.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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