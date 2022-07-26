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Полиция отказалась заводить дело на Соловьева после слов о жителях Екатеринбурга

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Московская полиция отказалась заводить уголовное дело против телеведущего Владимира Соловьева после его резких высказываний о жителях Екатеринбурга. Об этом сообщает E1.ru.

Отмечается, что на Соловьева 22 июня пожаловался житель Екатеринбурга Андрей (имя изменено). Он попросил правоохранителей проверить высказывания. По его мнению, телеведущий оскорбил неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду.

Сообщается, что капитан полиции района Ховрино решил отказать в возбуждении уголовного дела на основании проверки материалов Центра «Э» по САО Москвы. «Анализируя материалы проверки, дознание приходит к выводу, что в данном случае отсутствуют признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ. На основании изложенного <…> в возбуждении уголовного дела отказать», — говорится в решении об отказе.

В конце апреля Соловьев назвал город центром «мерзотной либероты». В ответ губернатор региона Евгений Куйвашев призвал его «следить за языком».

Ранее Соловьев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову «поучить разуму» свердловского губернатора.

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