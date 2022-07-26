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Президент Израиля Герцог: ситуация с агентством «Сохнут» в РФ требует спокойного подхода

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог по ходу выступления в эфире 13-го канала израильского телевидения заявил, что ситуация с возможной ликвидацией представительства в России еврейского агентства «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, передает ТАСС.

Герцог, который до избрания президентом страны, с 2018 по 2021 год, занимал пост председателя агентства «Сохнут» признался, что вопрос, касающийся деятельности Еврейского агентства в РФ, «по-настоящему затрагивает» его сердце.

«В этой связи я использую два средства. Первое — есть вещи, для которых лучше тишина. Я думаю, что, чем меньше мы говорим, тем лучше будет, и это позволит должным образом урегулировать весь этот вопрос. Второе — я работаю полностью в сотрудничестве с премьер-министром Лапидом, полностью ему доверяя. Мы работаем ради Государства Израиль и еврейского народа. Мы сотрудничаем, и всегда, когда я могу помочь, я помогаю», — сказал он.

Израильский лидер отметил важность России «для всего региона и в целом».

По его словам, возможны разные сценарии и разные объяснения, «почему и как эти события получили свое развитие».

«Я предпочитаю не углубляться в аналитику. Иногда мы видим вещи, которые не всегда понимаем, и, глядя на вещи отсюда, мы не видим их с той стороны. Давайте дадим процессу идти своим чередом. Чем меньше мы говорим и чем больше мы делаем, тем лучше», — подытожил Герцог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неконструктивной позицию Израиля в отношении России. Она заявила, что вопрос о возможном закрытии автономной некоммерческой организации «Еврейское Агентство «Сохнут» лежит в правовой плоскости, этим занимается Министерство юстиции РФ.

21 июля стало известно, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии «Сохнута».

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