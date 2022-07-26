Захарова высказалась о позиции Израиля в отношении России

В последние месяцы Израиль выбрал путь неконструктивной и необъективной риторики по ситуации вокруг Украины. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва сожалеет из-за антироссийской позиции Тель-Авива.

«К сожалению, в последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива», — сказала она в эфире программы «Соловьёв Live».

На разных уровнях руководством Израиля были даны антироссийские оценки, цитирует Захарову Life.ru.

Кроме того, позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, однако не в плане народа, а только в формате поддержки киевского режима, что было абсолютно созвучно «странному и диковатому» голосу Запада, уточнила Захарова.