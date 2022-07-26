Медведев назвал политику ЕС против РФ «отвратительным коктейлем» из хамства и глупости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает политику Евросоюза на российском направлении «отвратительным коктейлем».

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — цитирует Медведева Life.ru.

Сначала, заметил он, страны Запада объявили о намерении строго наказать РФ за желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы, порвав нашу экономику в клочья.

При этом Брюссель наплевал на огромную промышленность в Европе, развитое сельское хозяйство, а также граждан, которые хотят жить в тёплых домах с водой.

Позднее спохватились и вспомнили о зиме, добавил зампред Совбеза. Тогда ЕС осознал, «как трудно сидеть на трёх стульях».

«Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца», — заключил Медведев.