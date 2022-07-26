В Японии раскритиковали правящую партию из-за сравнений гомосексуальности с ментальным заболеванием

Инициативная группа японцев направила правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 51 503 подписи, которые она собрала в знак протеста против буклета, распространенного на собрании с участием депутатов ЛДП, в котором утверждалось, что «гомосексуальность является психическим заболеванием или зависимостью». Об этом сообщает газета The Mainichi.

Брошюра была распространена в июне на собрании членов парламента от ЛДП, связанных с Синтоистской ассоциацией духовного лидерства. Инициаторы сбора подписей призвали политиков к ответу за публикацию документа, который, по их мнению, содержит дискриминационные изображения сексуальных меньшинств.

«Связь между правой религиозной группой и консервативным крылом ЛДП способствует дискриминации и предрассудкам, унижающим человеческие жизни и достоинство», — заявил 27-летний Соси Мацуока, который и организовал гражданскую группу.

Ранее стало известно, что депутаты «Патриотического блока» в горсовете Белграда потребовали от мэра города Александара Шапича запретить проведение ЛГБТ-шествия в столице Сербии. Депутаты направили Шапичу запрос, в котором отметили, что 97% жителей Белграда и граждан Сербии выступают против этого мероприятия. Оно запланировано на период между 12 и 18 сентября. По мнению депутатов, его следует запретить «по причинам безопасности и в связи с геополитической ситуацией».