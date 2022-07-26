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Россия не пустила западные IT-компании на открытие сессии по кибербезопасности в Нью-Йорке

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Depositphotos

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в понедельник, 25 июля, со скандалом состоялось открытие сессии Рабочей группы открытого состава (РГОС) по кибербезопасности. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, Россия заблокировала аккредитацию на сессию западных IT-компаний и ряда неправительственных организаций, а Украина наложила вето на участие ряд структур, которые были связаны с РФ.

Также выяснилось, что Соединенные Штаты отказали в визе главе российской делегации на РГОС.

Продолжаться работа открывшейся сессии РГОС будет до 29 июля.

За несколько дней делегатам из более чем 190 стран придется согласовать общее видение того, как сделать киберпространство более безопасным.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее «Лаборатория Касперского» информировала, что число кибератак на российские госорганы в 2022 году выросло в 10 раз.

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