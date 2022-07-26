Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
The Athletic опубликовал рейтинг главных претендентов на победу в Кубке Стэнли 09:56
Объявивший дефолт «Нафтогаз» предложит держателям евробондов новую отсрочку 09:53
Названа причина, по которой россияне отказываются от профилактических осмотров врачей 09:49
СМИ: Борис Джонсон планирует занять место генсека НАТО 09:48
В Новосибирске нашли девочку, которую искали три месяца 09:46
Гендиректор «Ахмата» считает, что Агаларов вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ 09:45
В Fesco не знают о намерениях продажи РЖД «Бизнес актива» 09:42
Chery привезет в Россию экономичный гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro e+ 09:40
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес вернулся... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава ГУР Минобороны Украины возглавит комитет по вопросам разведки при Зеленском

close
100%
gur.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при президенте Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Руководитель Главного управления разведки Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при президенте», — заявил Зеленский.

В публикации отмечается, что Буданов занял пост главы ГУР в августе 2020 года.

Ранее Буданов заявил в интервью британской газете Financial Times, что на подконтрольных России территориях «проходят и будут проводиться» теракты и диверсии.

«Они (атаки и диверсии) были и будут проводиться в России и во многих других местах», — сказал Буданов, отвечая на вопрос журналиста, стоит ли за упомянутым происшествием украинские власти.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть