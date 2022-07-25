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Байден рассказал об отличном самочувствии и оценил сроки возвращения к работе

Президент США Байден заявил, что планирует вернуться к полноценной работе к концу недели

Президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, рассказал журналистам, что планирует вернуться к полноценной работе в очном режиме в конце недели, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, его состояние здоровья улучшается с каждым днем.

«Я чувствую себя хорошо, хотя голос у меня все еще хриплый <...> Думаю, я нахожусь на пути к полному выздоровлению», — рассказал он.

Также Байден отметил, что рассчитывает провести переговоры по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином на текущей неделе.

«Я дам вам знать, когда все будет согласовано», — заверил президент США.

Ранее лечащий врач Джо Байдена Кевин О'Коннор рассказал о состоянии политика, заболевшего COVID-19. Медик отметил, что в настоящее время у американского президента почти полностью исчезли симптомы коронавируса, но он продолжает принимать препарат «Паксловид». По словам врача, у Байдена еще наблюдаются заложенность носа и небольшая охриплость.

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