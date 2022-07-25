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МИД Черногории ответил на слова Лаврова о Подгорице как об «антироссийском инструменте»

МИД Черногории в ответ на слова Лаврова обвинил российских политиков в отказе от ЕС

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В министерстве иностранных дел Черногории ответили на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад делает из Подгорицы инструмент в антироссийской игре, сообщает портал CDM.

В черногорском МИД заявили, что дипломатические отношения между странами, длящиеся 311 лет, являются «предметом гордости».

«Дружба с российским народом больше, чем политика, так как бывает правильная и ошибочная политика. Поэтому Владимир Высоцкий хотел быть черногорцем. Российский народ всегда будет иметь друга в лице Черногории, но не политика агрессии и трагичного экспансионизма. Российские политики приезжали в Черногорию и были желанными гостями до тех пор, пока не отвернулись от ЕС и европейской системы ценностей», — отметили ведомстве.

Также там добавили, что Черногория гордится «своими достижениями на европейском и евроатлантическом поле и продолжит быть надежным союзником».

Ранее Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются превратить Черногорию и Северную Македонию в инструменты в антироссийской игре.

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