Врач Байдена сообщил, что у президента США почти полностью исчезли симптомы COVID-19

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор сообщил о состоянии политика, у которого был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Медик указал, что глава государства по-прежнему принимает препарат «Паксловид». Он уточнил, что американский лидер употребляет данное лекарство уже четыре дня подряд.

«В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли», — сказал доктор.

При этом он указал, что у политика еще наблюдаются заложенность носа и небольшая охриплость.

«Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме», — отметил О'Коннор.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа заявил, что Байден вернется к нормальной деятельности после негативного теста на коронавирус.

21 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. Симптомы американского президента после выявления болезни были умеренными.

Жан-Пьер подчеркнула, что Байден был полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован.