Польша и Чехия не могут найти замену вернувшимся на родину украинским рабочим

Власти Чехии и Польши сталкиваются со сложностями при найме новых рабочих на строительные площадки, сборочные цеха и склады после того, как десятки тысяч украинских мужчин оставили свои рабочие места, чтобы вернуться на Украину с началом российской военной спецоперации в стране. Об этом пишет издание Euractiv.

Многие из этих рабочих вернулись на родину, чтобы присоединиться к Вооруженным силам Украины, пишет Euractiv.

По данным агентства Reuters, отъезд украинских рабочих также привел к росту затрат и задержкам с выполнением производственных заказов и строительных работ. Отмечается, что до начала боевых действий на территории Украины украинцы составляли самую большую группу иностранных рабочих в Центральной Европе. Так, в Польше и Чехии трудились около 600 тыс. и более 200 тыс. украинцев соответственно.

Ранее в польском городе Вроцлав молодые представители партии «Конфедерация польской короны» устроили акцию протеста против украинских флагов, размещенных на общественном транспорте.