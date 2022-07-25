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Обозреватель AT Марковский: Запад попал в «стратегическую ловушку» России на Украине

Политолог Марковский заявил об огромном профиците бюджета у России

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Depositphotos

Западные страны, которые решили вступить в противостояние с Москвой в энергетической и финансовой сферах, попали в «стратегическую ловушку» России на Украине. Об этом заявил старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский, сообщает American Thinker.

По мнению ученого, логика Москвы «носит стратегический характер».

«Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырье, и теперь у страны огромный профицит бюджета. Конфликт для нее — гигантская воронка для Запада, куда утекают его военные и экономические ресурсы», — пояснил Марковский.

По мнению эксперта, время работает на Россию, а европейские страны, вводившие против РФ санкции, в скором времени могут столкнуться «с суровой реальностью», когда континент погрузится в «холодную и голодную зиму». Также ученый отмечает, что власти стран Запада столкнутся с недовольством своих граждан.

Марковский уверен, что если у ЕС будут проблемы с поставками энергоносителей из России, то экономика европейских государств «потерпит крах». Экономический коллапс, по словам обозревателя, может нарушить консенсус Запада в украинском вопросе.

Ранее Politico отмечал, что европейские страны наслаждаются «последним летним теплом» перед приходом «русской зимы» на фоне растущих цен на энергоносители и продовольствие.

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