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Лавров заявил, что «продуктовая сделка» не запрещает России продолжать спецоперацию

Лавров: стамбульская «продуктовая сделка» не запрещает России продолжать спецоперацию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «продуктовая сделка», заключенная в Стамбуле, не запрещает России продолжать проводить специальную военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».

«Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет», — сказал министр во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго, отвечая на просьбу прокомментировать оценки на Западе удара Вооруженных сил России по украинскому кораблю в порту Одессы.

Говоря об этом эпизоде, Лавров указал, что «нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы» РФ продолжать спецоперацию, «уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели».

Ранее сообщалось, что Россия ударила по военному катеру в порту Одессы и складу американских ракет Harpoon.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский удар по одесскому порту не должен повлиять на начало отгрузки зерна в рамках стамбульских договоренностей. По его словам, удар был нанесен исключительно по военной инфраструктуре.

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины по Черному морю. Также было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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