Президент Германии Штайнмайер задумался о готовности Европы нести издержки

Европа должна быть сплоченной на фоне проведения российской спецоперации на Украине, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, континент возвращается к временам обоюдного разделения Востока и Запада.

«Молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», - цитирует президента НСН.

Он также отметил, что спецоперация РФ является «войной против единства Европы». Штайнмайер не уверен, что все страны Европы готовы нести связанные со спецоперацией издержки.