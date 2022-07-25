Хорватия готовится сократить потребление энергии из-за резкого скачка цен

Власти Хорватии на этой неделе представят новые рекомендации и руководящие принципы по сокращению потребления энергии, заявил министр экономики страны Давор Филиппович. Его слова приводит издание Euractiv.

«Некоторые из мер, предложенных Европейской комиссией, уже включены в планы Хорватии, например, заполнение нашего подземного хранилища газа, которое сейчас заполнено на 45%», — заявил политик.

По его словам, рекомендации по сокращению потребления энергии не будут «революционными», поскольку хорваты и так знают, как надо экономить.

Министр также сообщил, что правительство работает над комплексным пакетом помощи гражданам и предприятиям, пострадавшим от резкого скачка цен на энергоносители.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Россия не является надежным партнером по энергоснабжению Европы. По ее словам, Евросоюз должен сэкономить 15% от текущего потребления газа к марту 2023 года, то есть не менее 45 млрд кубометров газа. При этом работа должна начаться уже сейчас, так как регион может сэкономить больше, если этот процесс начнется уже сейчас.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отметил, что подобные заявления не соответствуют реальности.