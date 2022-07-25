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В Израиле призвали расстрелять высокопоставленных прокуроров из-за коррупции

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Majdi Mohammed/AP

Активист партии «Ликуд» Бен Шушан призвал расстрелять старших прокуроров в Государственной прокуратуре за их «предательство государственных институтов», воплотившееся в коррупцию. Позже Шушан признался, что сделал заявление в шутку. Его слова приводит The Jerusalem Post.

«У меня экстремальное видение, но оно быстрое и решает проблему. Я бы устроил суд, отобрал всех людей, которые использовали свою власть для коррупции, поставил бы их в ряд перед красивой белой стеной и казнил», — заявил он в эфире с еще одним активистом «Ликуда», Рами Бен-Иегудой.

Вскоре после этого член израильского правительства от партии «Авода» Наама Лазими обратилась с жалобой в полицию на Шушана, обвинив его в подстрекательстве к убийству.

Критика представителей партии «Ликуд» в адрес прокуроров может быть связана с делом о коррупции в отношении экс-премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху. В начале июня стало известно, что обвинение испытывает сложности с вынесением окончательного обвинительного заключения, что замедляет судебный процесс.

Суд над Нетаньяху идет с 2020 года. Первое уголовное дело возбуждено по факту получения Нетаньяху подарков на сотни тысяч долларов от богатых друзей. Второе дело касается организации позитивного освещения его работы в крупной израильской газете в обмен на продвижение законодательства, которое нанесло бы вред ее главному конкуренту. Третий эпизод, получившей название «Дело 4000», связан с контрактом на сотни миллионов долларов с израильской телекоммуникационной компанией Bezeq в обмен на позитивное освещение деятельности Нетаньяху на ее новостном сайте Walla.

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