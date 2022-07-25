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В ООН заявили о необходимости отреагировать на казнь политических активистов в Мьянме

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Reuters

Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс написал в Twitter, что казнь политических активистов, которых хунта обвиняла в терроризме, должна привести к соответствующей реакции мирового сообщества.

«Я опустошен известием, что бывший член парламента Заяр Тоу и давний активист Чжо Мин Ю были казнены сегодня вместе с двумя другими людьми. Государства-члены ООН должны почтить их память и воспринять этот злонравный поступок как поворотный момент в мировой реакции на этот кризис», — написал спецдокладчик. Он также призвал международное сообщество не игнорировать случившееся.

Состоявшиеся судебные казни — первые в Мьянме за десятилетия. Правозащитники опасаются, что за ними последуют новые, так как 114 человек были приговорены к смертной казни с момента военного переворота в стране в феврале 2021 года.

Ранее сообщалось, что действующие военные власти Мьянмы казнили двух видных политических активистов и двух других мужчин по обвинениям в терроризме.

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