Посол Белоруссии в КНР: Минск стремится вcтупить в ШОС и участвовать в проектах организации

Посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько заявил, что Минск стремится вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ОНТ.

Дипломат напомнил, что Белоруссия является наблюдателем в ШОС с 2010 года.

«В сентябре в Узбекистане будет одобрена инициатива, это будет началом всех процедур, которые называются вхождением в ШОС», — сказал он.

По словам Сенько, его страна хочет стать членом данной организации, поскольку это позволит ей принимать участие в проектах организации, а также для нее открывается большой рынок.

Он также сообщил, что в обозримом будущем должны пройти переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с его китайским коллегой.

«Мы ожидаем это решение. Все идет к тому, что такие переговоры должны состояться, если ничего не помешает, мы надеемся, что пандемия этому не будет ограничением», — сказал Сенько.

Очередной саммит ШОС состоится 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде. Членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Белоруссия уже подала заявку на вступление в ШОС.

Кроме Белоруссии, недавно заявку на вступление в ШОС подал Иран. В МИД Узбекистана назвали сроки вступления Исламской республики в организацию.