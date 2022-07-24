Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Турции заявили, что первая партия зерна будет вывезена с Украины... 11:58
Chery выведет на российский рынок новый суббренд Jetour 11:53
Дедушка и внучка из Бурятии утонули в Мексике при попытке перейти границу... 11:51
В Херсоне заявили, что прошедший ночью обстрел был одной из самых мощных атак... 11:47
Во Франции планируют полностью заполнить газохранилища к 1 ноября 11:46
Южная Корея хочет восстановить отношения с Россией 11:46
Gucci выпустили ароматические свечи с запахами мха и старины 11:45
Полузащитник Мозес может покинуть «Спартак» по требованию жены 11:45
British American Tobacco оценила убыток после ухода из России в 957 миллионов... 11:45
Посол РФ заявил, что Турция не увязывает удар по одесскому порту с соглашением... 11:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава МВД Сербии заявил об угрозах иностранной спецслужбы из-за его позиции по России

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что в ближайшее время одна из крупнейших спецслужб в мире начнет кампанию по дискредитации, чтобы он не вошел в новый состав правительства страны из-за позиции по отношениям с Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

По словам министра, одна из крупнейших спецслужб мира, «если не самая большая», уведомила его, что его позиции неприемлемы. Как утверждает руководитель ведомства, он был проинформирован, что «если их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, если не откажусь от политики лояльности по отношению к президенту (Сербии Александру) Вучичу, то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать любым способом».

«Будет начата массовая кампания в СМИ ради моего удаления из правительства Сербии и политической жизни», — сказал Вулин.

Он также указал, что нападки в СМИ и кампания по его дискредитации стартует уже на следующей неделе, во время оформления нового созыва парламента.

В Сербии будет сформирован новый кабинет министров по итогам парламентских выборов 3 апреля. «Движение социалистов» Вулина является многолетним постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии Вучича. Включение главы МВД в новый состав правительства официально еще не подтверждено.

Ранее Вучич заявлял, что Запад пытается изменить сербов и Сербию, не признавая собственных ошибок и будучи неготовыми говорить о них и извиняться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть