Глава МИД РФ Лавров назвал недипломатическим заявление Бербок о снимке Путина и Эрдогана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что страны Запада имеют одержимое желание запретить мировым политикам делать фотографии с российскими коллегам, сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что ему показали протокол, который был составлен дипломатами США, Великобритании и ЕС, в частности Германии и Франции. Документ распространили среди дипкорпуса секретариатом Лиги арабских государств. Глава российского МИД рассказал, что, согласно протоколу, не разрешалось делать фотографии и подписывать документы с российской делегацией.

«Этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о непринятии каких-то действий, которые совершает Россия. И особо было в этом демарше выделено, что нельзя с нами подписывать каких-либо документов и нельзя с нами фотографироваться. Вот видите, у них это одержимость какая-то — вот этими фотографиями», — сказал он.

Министр также прокомментировал высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала вызовом для НАТО совместное фото президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главами России и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси.

«Госпожа Бербок обрушилась на президента Турции Эрдогана за то, что он, являясь президентом страны — члена НАТО позволил себе сфотографироваться с Путиным в Тегеране. Это вопрос уже не сферы дипломатии, это другая отрасль изучения человеческого организма», — заключил он.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок раскритиковала Эрдогана за его фотографию с российским и иранским президентами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси, назвав снимок «вызовом для НАТО».