Лавров обсудил с главой МИД Египта Шукри урегулирование конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри пути урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава египетского МИДа на пресс-конференции по итогам переговоров, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы обсудили международную ситуацию, в первую очередь украинский вопрос», — сообщил Шукри.

Он подчеркнул, что Каир подтвердил желание достичь дипломатического решения конфликта «на основе мудрости и диалога».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над журналистами, которые прибыли на переговоры министров. По ее словам, сотрудники СМИ пытались найти рядом с российским министром Сергеем Лавровым «изоляцию», но «она так и не пришла».