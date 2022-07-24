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Лавров надеется, что ООН решит вопрос санкций, мешающих операциям с российским зерном

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежу, что у генсека ООН Антониу Гутерриша получится решить вопрос с санкциями, которые мешают осуществлению операций с зерном из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об ограничениях, которые препятствуют операциям с российским зерном, включая страхование, заходы российских судов в зарубежные порты и иностранных судов в порты России.

«Теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится», — сказал он.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которые предполагают снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

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