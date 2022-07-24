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Трамп: США при Байдене стали нищей страной, просящей о помощи

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Carlos Barria/Reuters

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что нынешний глава американской администрации демократ Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего за два года мы превратились из самой сильной страны — <…> мы были такими сильными и могущественными — <…> в слабую (страну) в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает», — заявил Трамп.

Он добавил, что еще два года назад Штаты были энергонезависимы и даже доминировали, а также приближались к тому, чтобы быть в этом плане крупнее Саудовской Аравии и Российской Федерации вместе взятых.

«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, <…> просящим о помощи», — утверждает Трамп.

Ранее экс-президент США заявил, что «мысленно» уже принял решение касательно своего участия в предстоящих президентских выборах.

Как указал Трамп, он не сомневается в том, что сможет одержать победу в президентской гонке, если все же заявит о своем участии, но пока не будет говорить, пойдет ли он на выборы.

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