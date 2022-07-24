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SRF: Китай получает новых союзников, пользуясь широким распространением антиамериканизма

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David J. Phillip/AP

Китай весьма эффективно получает новых союзников за счет проектов, например Шелкового пути. Об этом сообщает SRF.

В публикации отмечается, что у КНР, в отличие от Штатов, на самом деле нет союзников, с которыми история взаимоотношений длилась бы десятилетиями.

По словам китаеведа из института ЕС по исследованию политики безопасности, единственным исключением является Северная Корея, но сейчас Пекин последовательно создает новые союзы, а Китай не участвует в военных альянсах с гарантиями безопасности. Но сосредотачивается на проектах как Новый шелковый путь.

Эксперт отмечает, что ключевым для Китая является сотрудничество с Российской Федерацией. Москва для Пекина представляет интерес не только в виде поставщика товаров, но и как игрок с большим потенциалом противовеса Западу.

Ранее стало известно, что Российская Федерация и Китай в условиях противостояния с Западом рассчитывают на поддержку и укрепление связей с глобальным Югом.

Правительство РФ на фоне ухудшения «традиционных отношений между Востоком и Западом» из-за ситуации вокруг Украины «строит новую сеть в сфере дипломатии, экономики и безопасности по оси Север — Юг».

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