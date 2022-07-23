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Профессор Фурфари назвал подписанную в Стамбуле «продуктовую сделку» уроком для США и ЕС

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Пресс-служба Минобороны Турции/РИА «Новости»

Профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари считает, что подписание в Стамбуле соглашения о создании коридора по вывозу зерна с Украины и снятии ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт стало уроком для Евросоюза и США. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам — не принесли заметного результата», — заявил Фурфари.

Как считает профессор, Турция и ООН смогли работать гораздо эффективнее, чтобы достичь соглашения.

По его мнению, это соглашение ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода в странах Ближнего Востока и Африки.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которая предполагает снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, он заработает через две недели. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.

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