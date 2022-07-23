Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лавров заявил, что многие страны понимают, что доллар ненадежен 14:08
ВС России применили трофейные винтовки против украинских военных 14:08
ИБ-эксперт Морозов напомнил о необходимости снимать галку автоподключения... 14:07
РБК: «Ленфильм» констатировал невозможность импортозамещения в кинопроизводстве 14:04
В Саратовской области 10-месячная девочка съела отраву для крыс 14:02
Роспотребнадзор: переболевшие «омикроном» защищены от новых вариантов вируса 14:01
Лавров заявил, что Россия сама определяет, что хорошо для ее безопасности, а что нет 13:59
Глава Херсонской области Сальдо пообещал восстановить Антоновский мост после обстрела ВСУ 13:59
Ошибка в Windows 10 «ломает» USB-принтеры 13:58
Компания Otis достигла договоренности о продаже российского бизнеса 13:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Власти Запорожья обвинили Украину в растрате дефицитных боеприпасов на уничтожение посевов

close
100%
Wikimedia Commons

Власти Запорожской области заявили, что украинские войска тратят свои боеприпасы на уничтожение полей с посевами, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, такую практику ВСУ применяют системно, это зафиксировано «на разных участках фронта». Для этого украинские военные используют специальные, трассирующие боеприпасы, отметил Рогов.

В то же время, указал представитель Запорожской администрации, в перехватах слышно, как ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов.

«Эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей», — возмутился Рогов.

Ранее Минобороны РФ обвинило украинских военных в поджоге полей с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях с помощью вертолетов и артиллерии.

В регионе идет уборочная кампания, из России в область поступили первые шесть комбайнов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для передачи в Херсонскую и Запорожскую области планируется укомплектовать не менее 85 единиц сельскохозяйственной техники.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть