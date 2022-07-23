В США заявили о желании сохранить свое лидерство в мире после конфликта на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты собираются сохранить лидирующие позиции на мировой арене после урегулирования кризиса на Украине. С таким заявлением он выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо, передает ТАСС.

«Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе <...>. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени», — сказал Салливан.

По его словам, то, что Соединенные Штаты предлагают сегодня миру, «имеет большую ценность и будет столь же ценным через 10 лет».

«Нам надо подумать над тем, что уверенность — это товар», — отметил помощник американского лидера.

Он добавил, что США следует «ее формировать, нести и демонстрировать».

Ранее журналисты американского издания The Intercept в своей статье написали о том, что обострение ситуации на Украине ознаменовало появление подлинно постамериканского мира.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.