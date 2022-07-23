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Лавров обвинил Запад в использовании Черногории и Северной Македонии против РФ

Лавров: Черногорию и Северную Македонию пытаются превратить в инструмент антироссийской игры

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются превратить Черногорию и Северную Македонию в инструменты в антироссийской игре. Соответствующее заявление он сделал в интервью ассоциации «Наше кино», которое опубликовано на сайте МИД РФ.

«Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и тем, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их «инструментом» в антироссийской игре», — сказал дипломат.

По его словам, это «то же самое, что пытались сделать из Украины» и из некоторых других восточноевропейских государств.

Также глава российского внешнеполитического ведомства указал, что Запад ранее подогревал в в Черногории и Северной Македонии русофобские настроения.

Ранее Лавров назвал немыслимой ситуацию, связанную с его визитом в Сербию. Он должен был посетить Белград 6-7 июня, но Болгария, Черногория и Северная Македония запретили 5 июня самолету главы МИД РФ пересекать свои воздушные пространства.

По словам министра, из-за ограничений в отношении самолета оказалась заблокирована международная деятельность Сербии по части российского направления.

Лавров также отметил, что эти страны решили выступить в качестве «подпевал» у Запада.

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