Слуцкий назвал слова Шольца о ненадежности РФ попыткой переложить вину за кризис на Москву

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия является ненадежным поставщиком газа.

По словам Слуцкого, европейским странам не стоит рассуждать о надежности, потому что они допускают незаконное введение санкций, конфискацию финансовых активов и культуру отмены.

«Слова канцлера ФРГ — это очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на Москву. (...) И бесполезно теперь объявлять повышение цен имени Путина или призывать к стратегическому терпению европейцев», — отметил он.

По мнению парламентария, к проблемам на энергетических рынках ЕС привела «бездумная антироссийская политика сдерживания» со стороны западных стран.

Он также добавил, что Россия является надежным деловым партнером, что подтверждает подписанное 22 июля в Стамбуле соглашение по экспорту зерна с Украины.

«Именно власти европейских стран сегодня в угоду евроатлантической солидарности ставят антироссийскую риторику выше деловых интересов и нужд простых избирателей», — резюмировал Слуцкий.

22 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, у Германии всегда будет достаточно мощностей для выполнения обязательств РФ по поставкам газа и технически у ФРГ никогда не было проблемой исполнить все свои обязательства.