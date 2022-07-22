Глава МИД Боливии Майта боится, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую

Руководитель министерства иностранных дел Боливии Рохелио Майта заявил, что ведомство обеспокоено тем, что конфликт вокруг Украины может перерасти в глобальное военное противостояние. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, что это кризисная ситуация в мире, в которой не один актер, а несколько. Спорят о гегемонии в мире. И это ставит в ситуацию кризиса страны, которые находятся достаточно далеко (от конфликта), страны, которые не являются мировыми державами в экономическом и военном смысле, но которые в итоге переживают последствия», — заявил министр.

Он отметил, что в ведомстве обеспокоены текущей ситуацией и видят, что спор, происходящий на разных уровнях в различных сферах, может в будущем перерасти в мировую военную конфронтацию.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США и Великобритания, когда вооружают Украину, хотят столкнуть Россию с Европой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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