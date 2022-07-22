Лавров назвал срок действия «продуктовой сделки»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины будет действовать три года. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Срок действия Меморандума – 3 года», — говорится в тексте.

Лавров также отметил, что меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции подписали первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов и генсек ООН Антонио Гутерриш.

Помимо этого, министр иностранных дел РФ рассказал, что главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. По его словам, Москва надеется, что для выполнения этих соглашений будут предприняты все усилия.

22 июля в Стамбуле представителями Турции, Украины, РФ и Организации объединенных наций (ООН) было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. От Киева ее подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.