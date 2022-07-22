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В Белоруссии философ получил пять лет колонии за создание экстремистского формирования

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Минском областном суде судебная коллегия по уголовным делам признала виновным в создании и руководстве экстремистским формированием, а также оскорблении президента белорусского оппозиционного философа-методолога Владимира Мацкевича, передает ТАСС со ссылкой на сообщения Верховного суда.

Ему назначили пять лет лишения свободы с отбываем в колонии усиленного режима.

62-летнему Мацкевичу инкриминированы создание и руководство экстремистским формированием, публичное оскорбление президента Белоруссии, а также активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, что повлекло за собой нарушение работы транспорта и предприятий.

Как следует из сообщения, создатель «так называемого Летучего Университета» философ-методолог Мацкевич с августа 2020 года по 4 августа 2021 года совместно с группой других лиц, используя компьютерную технику и мобильные устройства, интернет-ресурсы, деструктивные Telegram-каналы и иные платформы, создал и руководил экстремистским формированием.

Мацкевич был задержан 4 августа 2021 года после обыска в его доме в рамках уголовного дела. 

Ранее сообщалось, что суд в Минске признал «ТУТ БАЙ МЕДИА» экстремистской организацией.

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