Президент Хорватии Миланович выразил обеспокоенность из-за недружественных отношений с РФ

Президент Хорватии Зоран Миланович на праздновании дня муниципалитета Промине подтвердил журналистам, что его страна находится в недружественных отношениях с Россией, выразив обеспокоенность в связи с этой ситуацией, сообщает РИА «Новости».

«Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией», — констатировал он.

При этом Миланович отметил, что Хорватия «не участвует в этом настолько активно, как некоторые другие государства». По его словам, ситуация выглядит опасной.

«Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — заключил хорватский лидер.

Ранее правительство России расширило перечень недружественных государств, включив в него Хорватию, Словакию, Словению, Грецию и Данию. Российские власти объяснили это недружественными действиями стран, которые направлены против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Греция, Дания и Словакия будут ограничены в возможности нанимать сотрудников в посольства, консульства и представительства государственных органов, находящиеся на территории России. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В марте российское правительство утвердило перечень недружественных стран, куда вошли США, Канада, Великобритания, страны ЕС, Украина, Япония, Южная Корея и другие.