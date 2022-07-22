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Эрдоган: соглашение по зерну станет хорошей новостью для мирового сообщества

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Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что соглашение о создании зернового коридора будет подписано в Стамбуле, передает ТАСС.

По его словам, это событие станет «хорошей новостью» для мирового сообщества.

Церемония подписания соглашения состоится в 16:30 по местному времени (совпадает с мск) в рабочем офисе турецкого президента в стамбульском дворце Долмабахче.

В мероприятии будут участвовать президент Турции и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу 22 июля прибыл в Стамбул для подписания соглашения по транспортировке украинского зерна из черноморских портов.

Эрдоган ранее назвал конструктивной российскую позицию по украинскому зерну.

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