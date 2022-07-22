Сенаты Чехии и Польши приняли резолюции в поддержку Тайваня

Два комитета Сената Польши вслед за верхней палатой Чехии приняли резолюцию, выражающую поддержку Тайваню. Об этом сообщает Radio Taiwan International.

Отмечается, что 22 июля комитет по международным делам и комитет по здравоохранению Сената Польши призвали правительство этой страны поддержать заявку Тайваня на участие во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и усилить сотрудничество с островом.

20 июля же Сенат Чехии большинством голосов также принял резолюцию в поддержку Тайваня, назвав его «субъектом международного права». В документе выражается поддержка сотрудничеству в области полупроводников, умного машиностроения и культуры. При этом Чехия все еще поддерживается «принципа одного Китая».

Ранее сообщалось, что у Литвы начался политический конфликт с Китаем из-за открытия представительства Тайваня.