CNN: визит Пелоси на Тайвань грозит эскалацией между США и КНР

Американские власти опасаются эскалации конфликта с Китаем из-за визита на Тайвань спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом в разговоре с журналистами CNN заявил неназванный сотрудник Белого дома.

По словам чиновника, администрация Байдена опасается, что Пекин отреагирует на визит Пелоси объявлением беспилотной зоны над Тайванем. Также вполне возможна и более радикальная мера – направление китайской авиации в воздушное пространство непризнанной островной республики.

По мнению собеседника журналистов, если руководство КНР все-таки пойдет на подобные шаги, то это спровоцирует ответную реакцию со стороны Тайваня и США. При этом никаких деталей о характере американского ответа сотрудник Белого дома не сообщил.

Хотя американские политики периодически посещали Тайвань с частными визитами, Пелоси будет самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Полет спикера произойдет на фоне эскалации отношений США и КНР в течение последних месяцев.

Ранее министерство обороны Японии заявило, что существует высокая вероятность китайского десанта на Тайвань. Они оценили угрозу для непризнанного государства как «крайне высокую».