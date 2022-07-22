Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, сообщает «Пятый канал».

В ходе переговоров главной темой стало двустороннее сотрудничество — Путин и Лукашенко обсудили текущие экономические вопросы, в частности, совместные проекты по импортозамещению.

Кроме того, обсудили главы государств и международную повестку, а именно — визит Владимира Путина в Иран и его переговоры с лидерами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также стороны согласовали кандидатуру нового посла Белоруссии в Москве. Им стал замглавы администрации президента Дмитрий Крутой.