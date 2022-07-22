Песков заявил, что Путин проведет заседание Совбеза 22 июля

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 июля, намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — уточнили представитель Кремля.

Время проведения заседания Совбеза не называется.

Планируется, что остальные встречи Путина в этот день будут непубличными.

В последний раз Путин проводил оперативное совещание с членами Совета безопасности 15 июля. Тогда глава государства предложил обсудить текущую ситуацию в регионах страны. Путин отмечал, что ежедневно чиновники занимаются острыми и чувствительными вопросами, однако им необходимо помнить и про регионы.