В Кремле подтвердили поездку Шойгу в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения турецкий СМИ о прибытии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Стамбул для подписания соглашения по установлению коридора для вывоза украинского зерна из черноморских портов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание (соглашения — ред.)», — сказал представитель Кремля журналистам и призвал дождаться официальных объявлений.

Ранее турецкий телеканал Haber Turk сообщил, что Шойгу прибыл в Стамбул на переговоры.

По данным издания TRT, церемония подписания соглашения пройдет в 16.30 (совпадает с мск) в рабочем офисе президента Турции в стамбульском дворце Долмабахче.

Помимо министров обороны, на встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.