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Трампа обвинили в спокойном наблюдении за штурмом Капитолия по ТВ в столовой

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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп часами смотрел по ТВ в прямом эфире трансляцию штурма Капитолия США 6 января 2021 года, игнорируя просьбы своих детей и близких советников призвать своих сторонников прекратить насилие. Об этом рассказали свидетели на слушаниях в Конгрессе, передает Reuters.

«Президент Трамп сидел за своим обеденным столом и смотрел нападение [на Капитолий] по телевизору, в то время как его самые высокопоставленные сотрудники, ближайшие советники и члены семьи умоляли его сделать то, что ожидается от любого американского президента», — заявила представитель Демократической партии Элейн Лурия.

В частности, старший сын Дональд Трамп-младший писал главе администрации Марку Медоузу, что его отцу следовало «осудить это дерьмо как можно раньше», так как противники попытаются при негативном сценарии пересмотреть наследие экс-президента.

Бывший советник Белого дома Пэт Чиполлоне же сказал, что Трамп не стал звонить в тот день ни министру обороны, ни генпрокурору.

Финальный отчет комитета будет опубликован в сентябре 2022 года, за месяц до выборов в конгресс. В состав комитета вошли преимущественно демократы, которые намерены доказать, что действия бывшего президента повлияли на события 6 января. В Конгрессе уже звучали обвинения, что Трамп спровоцировал беспорядки у Капитолия и его штурм.

Ранее сообщалось, что Трамп был опечален беспорядками 6 января 2021 года у стен здания Капитолия, но оправдывал их народным гневом из-за якобы имевших место фальсификаций на президентских выборах.

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