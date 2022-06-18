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В ФАС указали на плюсы от ухода IKEA из России

Глава ФАС Шаскольский: уход IKEA разовьет конкуренцию у производителей и продавцов мебели

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил в интервью РБК, что уход шведской компании IKEA разовьет среди российских производителей мебели здоровую конкуренцию.

Он отметил, что IKEA «поджала» рынок под себя и российское производство и торговля мебелью не получили должного развития. По словам Шаскольского, в России существуют отдельные хорошие производства, но компетенции для торговли через специализированные торговые центры, с набором сопутствующих услуг на уровне IKEA, не развиты.

«С одной стороны, зарубежные компании добавляют конкуренции. Но они же зачастую создают и риски монополизации рынков», — подчеркнул глава ФАС.

После ухода шведской компании ,указал глава ФАС, на российском мебельном рынке появится конкуренция, и производители будут развивать свои сбытовые направления и сферу услуг.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. Согласно заявлению компании, магазины сети не будут работать до конца августа. 15 июня стало известно, что компания продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в РФ.

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