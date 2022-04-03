МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским дипломатам покинуть службу

Российский МИД ответил коллегам из Чехии на их обращение к российским дипломатам прекратить службу России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне МИД Чехии опубликовал в соцсетях обращение к российским дипломатам с призывом «покинуть тонущий корабль» и выйти из «круга пособников зла». Чешские дипломаты напомнили российским коллегам, что у них есть нечто общее – «мы все служим своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов».

В ответе МИД России говорится: «чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее».

«Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы — помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего», — написали российские дипломаты.

Ранее министерство иностранных дел Чехии проинформировало посольство России в Праге о решении признать одного дипломата персоной нон грата.