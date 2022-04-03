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Пушков предложил европейцам не смывать в туалете назло Путину

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РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично оценил предложение европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер экономить воду и приговаривать «получи, (президент России Владимир) Путин». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Можно еще также не спускать унитаз», — заявил сенатор.

По его мнению, такая «мера» будет даже «покруче».

Ранее в связи с резким ростом цен в Германии немецкий журнал Focus составил для граждан памятку о том, как сэкономить.

В издании, в частности, посоветовали вместо бутилированной воды пить водопроводную, при необходимости можно дополнительно отфильтровать.

Также авторы статьи рекомендуют покупать сезонные овощи и фрукты, а также искать самые низкие цены и обращать внимание на скидки и промоакции.

Кроме того, немцам посоветовали присмотреться к брендам, принадлежащим непосредственно торговым сетям, поскольку их продукты обычно дешевле.

В последнее время в Европе все громче раздаются призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, граждан просят понижать температуру в помещениях и уменьшать скорость на дорогах.

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