Пушков предложил европейцам не смывать в туалете назло Путину

Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично оценил предложение европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер экономить воду и приговаривать «получи, (президент России Владимир) Путин». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Можно еще также не спускать унитаз», — заявил сенатор.
По его мнению, такая «мера» будет даже «покруче».
Ранее в связи с резким ростом цен в Германии немецкий журнал Focus составил для граждан памятку о том, как сэкономить.
В издании, в частности, посоветовали вместо бутилированной воды пить водопроводную, при необходимости можно дополнительно отфильтровать.
Также авторы статьи рекомендуют покупать сезонные овощи и фрукты, а также искать самые низкие цены и обращать внимание на скидки и промоакции.
Кроме того, немцам посоветовали присмотреться к брендам, принадлежащим непосредственно торговым сетям, поскольку их продукты обычно дешевле.
В последнее время в Европе все громче раздаются призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, граждан просят понижать температуру в помещениях и уменьшать скорость на дорогах.