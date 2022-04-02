Песков заявил, что санкционные «игры» расшатали престиж доллара и евро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу «Беларусь 24», что на фоне «бандитско-санкционных игр» престиж доллара и евро «зашатался», передает РИА «Новости».

Он отметил, что все больше стран переходят в своих взаиморасчетах на национальные валюты и этот процесс уже не остановить.

Песков подчеркнул, что США не нравится происходящее, потому что в настоящее время начинает «размываться» Бреттон-Вудская система (при которой доллар стал международным средством расчетов и хранения резервов. — прим. ред.), она на протяжении десятилетий позволяла Америке быть на вершине экономической пирамиды мира. Однако сейчас, добавил пресс-секретарь, санкции в отношении России заставляют «крутиться», производить то, что РФ не производила раньше, и внедрять технологии, которые закупались за рубежом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».