Путин назвал лучшую реакцию на недоброжелательные действия к Москве и Минску

Президент России Владимир Путин считает, что лучшим ответом Москвы и Минска на недоброжелательные действия ряда стран станет упрочение союзнических российско-белорусских связей. Об этом говорится в послании главы государства, которое зачитал посол России в Белоруссии Борис Грызлов на торжественном собрании в Большом театре оперы и балета в Минске, сообщает ТАСС.

Кроме того, отметил президент, важную роль в этом сыграют наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

В послании подчеркивается, что важное значение имеет также координация усилий стран на международной арене, укрепление обороны и обеспечение благополучной и безопасной жизни белорусов и россиян.

Россия и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые преграды и трудности, заявил Владимир Путин. Борис Грызлов добавил, что две страны становятся крепче от западных санкций.

2 апреля РФ и Белоруссия отмечают День единения народов. Также в 2022 году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о создании Союза России и Белоруссии и 30 лет дипломатическим отношениям двух государств.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главы России и Белоруссии всегда нацелены на продолжение дружеского разговора.