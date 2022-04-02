Главы МИД Украины и Японии обсудили вопрос о применении санкций против России

Главы МИД Украины и Японии Дмитрий Кулеба и Ёсимаса Хаяси во время встречи в Польше обсудили вопрос о введении новых санкций в отношении России. Об этом украинский дипломат написал на своей странице в Twitter.

«На нашей встрече в Варшаве мы синхронизировали шаги по применению дополнительных санкций в отношении России. Запрет на российскую нефть, газ и уголь необходим», — цитирует слова Кулебы «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».