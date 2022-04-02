Handelsblatt предрек Западу раскол и экономический кризис при усилении санкций против РФ

Усиление антироссийских санкций может привести к расколу между странами Запада, а также к большим тратам на энергетику и продукты питания, к потери рабочих мест и прибытию миллионов беженцев. Об этом пишет обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Торстен Рике.

По его мнению, введенные в прошлые годы санкции против России не дали особых результатов, поскольку были достаточно слабы. Новые меры могут стать жестче, как и негативные последствия для Запада, отметил журналист.

Он отметил, что Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно интегрирована в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, ФРГ.

Торстен также выразил мнение, Китай может сделать так, что Запад отменит антироссийские санкции. Москву также поддерживают большинство стран Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть многочисленные убытки от роста цен на энергоносители и продукты питания.

Ранее преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что санкции Соединенных Штатов пагубно влияют на роль американского доллара.